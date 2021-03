Bremerhavener Zoo am Meer öffnet am Montag wieder

Der Name "Zoo am Meer" steht auf dem Außengelände des Zoos.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremerhaven. Der Zoo am Meer in Bremerhaven öffnet am Montag wieder für Besucher.

Voraussetzung für einen Besuch sei die vorherige Onlineanmeldung über die Internetseite des Zoos, teilte Direktorin Heike Kück am Mittwoch mit. Jedem Besucher stehe eine Stunde zur Verfügung. Zuvor hatte die Stadt Bremerhaven grünes Licht