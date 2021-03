Gastgewerbe sieht in „Endlos-Lockdown keine Lösung“

Ein Zettel mit der Aufschrift „Wegen Corona geschlossen“ hängt am Schaufenster.

Arne Dedert/dpa/Archivbild

Das Gastgewerbe in Niedersachsen hat den „Endlos-Lockdown“ scharf kritisiert. In einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Niedersachsen bezeichneten 64,5 Prozent der Betriebe die Entscheidungen der letzten Bund-Länder-K