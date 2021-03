Polizei beendet Massenschlägerei auf Schulhof in Brinkum

Polizist in Uniform.

Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Stuhr. Die Polizei hat auf einem Schulhof in Brinkum (Kreis Diepholz) eine Schlägerei von Dutzenden Jugendlichen beendet.

Anlass der Auseinandersetzung soll ein Streit um eine Beziehung gewesen sein. Als die ersten Beamten am Schulhof eintrafen, flüchteten einige Jugendliche auf eine nahe gelegene Sportanlage und in angrenzende Wohngebiete, wie die Polizei am