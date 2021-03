Warnstreiksfahnen der IG Metall Küste.

Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg. Die IG Metall Küste setzt die Warnstreiks in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie fort.

Nachdem zuletzt eher kleinere Unternehmen betroffen waren, nehmen die Gewerkschafter am Donnerstag wieder große Betriebe ins Visier. So seien in Hamburg Beschäftigte bei Airbus Operations, beim Mercedes-Benz Werk und beim Stahlhersteller A