Die Hochgeschwindigkeitsfähre "Nordlicht" der AG Ems fährt in den Hafen von Borkum.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hamburg. Meteorologen erwarten für Donnerstag ein Sturmtief, das von der Nordsee über Niedersachsen und Schleswig-Holstein zieht.

„Am Donnerstag empfiehlt es sich, am besten zuhause zu bleiben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Hamburg. Der Wetterdienst erwartet im Flachland verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern