Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) am Rednerpult des niedersächsischen Landtags.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die Grünen und die FDP im niedersächsischen Landtag haben den Regierungsentwurf für ein neues Kita-Gesetz als unzureichend kritisiert und eine dritte Kraft für Kindergarten-Gruppen gefordert.

„Die Regierung hat in ihrem Gesetzentwurf keinerlei Qualitätsverbesserung vorgesehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Mittwoch in Hannover. „Offensichtlich fehlt ihr das Geld für dringend notwendige Verbesserungen.“ D