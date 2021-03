Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser.

Bernd Thissen/dpa

Hannover. Der Wasserball-Supercup zwischen Meister Waspo Hannover und Pokalsieger Spandau 04 fällt erneut aus.

Das Spiel sollte eigentlich an diesem Samstag in Hannover steigen. Wegen eines positiven Corona-Tests beim Gastgeber findet die 21. Auflage des Supercups aber nicht statt, teilte Waspo am Dienstag mit. Bei den Niedersachsen hatte es am Son