Mehr als 1000 Arztpraxen in Niedersachsen bieten derzeit kostenlose Corona-Schnelltests an.

Martin Schutt/dpa

Hannover. Impfen und Testen: Damit will das Land Niedersachsen das Coronavirus endlich in den Griff bekommen. Die über 70-Jährigen sollen demnächst angeschrieben werden und in den ersten Arztpraxen sind offizielle Corona-Schnelltests möglich.

In den nächsten Tagen will das Land die über 70-Jährigen in Niedersachsen anschreiben und sie darauf hinweisen, dass sie sich demnächst über die Telefon-Hotline (0800) 99 88 665 (montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr) oder über da