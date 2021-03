Freitags nur mal ein bisschen für die Zukunft demonstrieren? – Wer Theresia Crones Engagement für die Umwelt auf Schuleschwänzen und Pappschilderhochhalten reduziert, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Alle zwei Wochen legt die Klimaaktivistin in ihrer Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft.

Köln. Welche Frau möchte in einem männerdominierten Gebiet wie der Politik schon zugeben, dass sie durch ihre “Weiblichkeit” beeinträchtigt ist?

Vor ungefähr einem Jahr war ich zu Gast in einer Podiumsdiskussion. Wenn ich mich an diese Veranstaltung erinnere, denke ich aber gar nicht an die Diskussion, sondern an den etwas wackeligen Barhocker, auf dem ich saß. Vielleicht war er auc