Spiele Sperre für Wolfsburgs Otavio nach Rot in Hoffenheim

Wolfsburgs Abwehrspieler Paulo Otavio verlässt nach einer roten Karte den Platz.

Uwe Anspach/dpa

Wolfsburg. Wolfsburgs Außenverteidiger Paulo Otavio ist nach seiner brutalen Notbremse gegen Hoffenheims Munas Dabbur für vier Spiele gesperrt worden.

Dieses Strafmaß teilten der Club und der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Otavio hatte Hoffenheims Stürmer bei der 1:2-Niederlage am Samstag in der Nachspielzeit mit einer eingesprungenen Grätsche zu Fall gebracht. Schiedsrichter Mar