Über 70-Jährige sollen in Kürze Impf-Einladung erhalten

Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei den Corona-Impfungen in Niedersachsen sind die über 70-Jährigen in Kürze an der Reihe.

„Wir werden über 70-Jährige in den nächsten Tagen informieren, damit sie sich mit einem Impftermin versorgen können“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag. Bei den Einladungsschreiben werde auf die Daten der Einwoh