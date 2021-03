Die Luftaufnahme zeigt die Innenstadt von Bremen.

Carmen Jaspersen/dpa

Bonn. Die Einwohnerzahl Niedersachsens wird sich einer Prognose zufolge bis 2040 um rund zwei Prozent verringern.

Nach der am Dienstag vorgestellten Berechnung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn werden in den meisten Landkreisen in rund 19 Jahren weniger Menschen leben als im Jahr 2017. Einen deutlichen Zuwachs werde