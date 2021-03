Eine Person der DLRG beobachtet das Geschehen im Wasser.

Bad Nenndorf. Mit 50 Ertrunkenen gehört Niedersachsen zu den Bundesländern mit den meisten tödlichen Badeunfällen - nur Bayern verzeichnete im vergangenen Jahr mehr (79).

Das geht aus Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurden.„Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden