Mann stirbt bei Autounfall an Unterführung

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium.

Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Brackel. Ein 79 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Brackel (Kreis Harburg) gegen die Mauer einer Autobahnunterführung gefahren und dabei ums Leben gekommen.

Er sei noch an der Unfallstelle verstorben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Wie es zu dem Unfall am Montagabend kam, war zunächst unklar. Hinweise auf ein weiteres beteiligtes Fahrzeug gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Der M