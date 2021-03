Ein Feuerwehrwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt.

Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Buchholz. Aus einem brennenden Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn 2 bei Bad Eilsen (Kreis Schaumburg) haben Feuerwehrleute eine Person nur noch tot bergen können.

Das Auto soll sich zuvor überschlagen haben, sagte eine Polizeisprecherin. Die genauen Hintergründe des Unfalls in der Nacht zum Dienstag waren zunächst unklar.Die Person war nach Polizeiangaben allein in dem Auto. Auch an dem Unfall solle