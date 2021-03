Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ronnenberg. Auf der Bundesstraße 217 an der Anschlussstelle Weetzen hat es am Montag einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Wie die Polizei in Hannover bestätigte, waren fünf Pkw in die Kollision verwickelt, einer überschlug sich. Mehrere Menschen sollen schwer verletzt sein, sie wurden mit Hubschraubern in Kliniken gebracht. Ein Großaufgebot von Polizei und Fe