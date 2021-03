Baby stirbt unter ungeklärten Umständen in Emstek

Die Polizei ermittelt zur Todesursache des in Emstek mit schweren Verletzungen aufgefundenen Säuglings (Symbolbild).

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Emstek. In der Gemeinde Emstek im Landkreis Cloppenburg ist ein Säugling ums Leben gekommen. Die Polizei schließt eine Straftat nicht aus und ermittelt derzeit im familiären Umfeld des Kleinkinds.

Das Baby wurde einer Pressemitteilung der Polizei zufolge am Abend des vorigen Mittwochs, 3. März, in ein Krankenhaus gebracht. Es wies schwere Verletzungen auf. Am Samstag ist das drei Monate alte Mädchen verstorben. Die Polizeiinspektion