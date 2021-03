„Panzerknacker“ erbeuten Tresor in Wolfsburger Bank

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in eine Bank in Wolfsburg eingestiegen und haben einen Tresor erbeutet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten sich die Täter kurz vor 2.00 Uhr Zugang zu dem Gebäude verschafft und die Alarmanlage sabotiert. Anschließend transportierten sie den Tresor mit einem Fahrzeug ab. Wenige Kilometer entfernt entde