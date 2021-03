Eine modellhafte Nachbildung der Justitia.

Karlsruhe. Der Autobauer Audi haftet als Konzerntochter von Volkswagen nicht automatisch im Diesel-Skandal.

Dass der von VW entwickelte Skandalmotor EA189 auch von Audi in einigen Modellen eingesetzt wurde, reiche allein nicht aus, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag. Es bräuchte konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ver