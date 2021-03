Ein Löwe ziert den Eingangsbereich vom Zoo Osnabrück.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nordhorn. Ausflüge in den Zoo sind in Niedersachsen wieder möglich. Besucher müssen sich an zahlreiche Regeln halten.

Nach monatelanger Schließung wegen des Lockdowns haben am Montag die ersten niedersächsischen Zoos und Tierparks geöffnet. Nach der neuen Corona-Verordnung ist das in Landkreisen und kreisfreien Städten möglich, in denen die Inzidenz von 10