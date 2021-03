Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat anlässlich des Internationalen Frauentags für einen höheren Frauenanteil in der Politik geworben.

Es seien leider noch zu wenig Frauen in den Parlamenten tätig, sagte Althusmann am Montag in Hannover. „Deshalb möchte ich heute im Hinblick auf die Kommunalwahl im September betonen, dass wir noch mehr Mitarbeit von Frauen in der Politik