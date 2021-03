Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Bei einem illegalen Straßenrennen zweier Autos in Bremerhaven sind zwei Menschen verletzt worden.

Die beiden Pkw seien stadteinwärts gerast, andere Autofahrer seien bedrängt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auf regennasser Fahrbahn verlor einer der Fahrer am Sonntagabend in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug