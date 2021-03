Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Dötlingen. Ein 36 Jahre alter Mann ist in Dötlingen im Kreis Oldenburg mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen geprallt und verletzt worden.

Der Autofahrer war bei dem Unfall am Sonntagabend stark alkoholisiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest bei dem Mann 2,0 Promille. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Führ