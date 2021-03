Kinder spielen draußen Fußball.

picture alliance/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach monatelangem Corona-Lockdown greifen in Niedersachsen erste Lockerungen. Kinder können wieder in Kitas, Zoos und Museen sind nach Anmeldung eingeschränkt zugänglich. Geschäfte wiederum dürfen zum Terminshopping öffnen - doch dabei kommt es zu Missverständnissen.

Trotz einer stagnierenden Corona-Lage können die Menschen in Niedersachsen seit Wochenbeginn von ersten Lockerungen des Lockdowns profitieren. Kinder kehrten in die Kitas zurück, Geschäfte boten Terminshopping an und Museen und Zoos öffnete