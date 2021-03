Grant Hendrik Tonne, der Kultusminister in Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die Schulen haben die Corona-Pandemie nach Überzeugung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bislang gut gemeistert.

Dabei hätten sich die getroffenen Hygienemaßnahmen einschließlich des regelmäßigen Lüftens trotz Kritik als erfolgreich erwiesen, sagte Tonne am Montag im Corona-Sonderausschuss des Landtags in Hannover. Zwar seien auch in Schulen Corona-I