Bei einer illegalen Boxveranstaltung im Landkreis Lüneburg ist ein Mann schwer verletzt worden.

Lüneburg. Wie im Film "Fight Club" haben 40 Kämpfer sich einer Scheune in Niedersachsen geschlagen. Einer musste ins Krankenhaus.

Die Polizei hat eine illegale Box-Veranstaltung im Landkreis Lüneburg beendet. Zeugen hatten die Beamten am Samstag informiert, weil viele Autos in Westergellersen parkten. Die Polizei entdeckte in einer Scheune einen aufgebauten Ring, in d