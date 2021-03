Weitere Ausbrüche von Vogelgrippe in Niedersachsen

Ein Schild weist einen Geflügelpest-Sperrbezirk aus.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bakum. Die Vogelgrippe greift um sich, wieder wurde das Virus H5N8 in niedersächsischen Ställen nachgewiesen. Über 100 000 Tiere müssen getötet werden.

Einen zweiten Ausbruch der Vogelgrippe innerhalb einer Woche hat es im Landkreis Vechta gegeben. In einem Legehennenbetrieb in Bakum wurde das Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen, wie eine Sprecherin des Landkreises Vechta am Sonntag mitteil