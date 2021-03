Ein Blaulicht an einer Polizeistreife.

Westergellersen. Die Polizei hat eine illegale Box-Veranstaltung im Landkreis Lüneburg beendet.

Zeugen hatten die Beamten am Samstag informiert, weil viele Autos in Westergellersen parkten. Die Polizei entdeckte in einer Scheune einen aufgebauten Ring, in dem Boxkämpfe stattfanden. Um den Ring herum standen bis zu 40 Personen, zum Te