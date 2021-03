Ein Führerschein und ein Autoschlüssel liegen auf einem Fahrzeugschein.

Loxstedt. Ein Lastwagenfahrer mit mehr als drei Promille Alkohol ist Polizeibeamten auf der Autobahn 27 nahe Loxstedt im Kreis Cuxhaven ins Netz gegangen.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hätten den unsicher und Schlangenlinien fahrenden Sattelzug gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten hielten das Gespann am Freitagabend an. Sie überprüften die Atemalkoholkonzentration des Fa