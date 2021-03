Mehrere Streifenwagen der Polizei stehen aufgereiht nebeneinander.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Papenburg. Die Polizei hat in Papenburg im Emsland ein größeres Treffen von Autotunern aufgelöst.

In der Spitze seien bis zu 500 Fahrzeuge vor einem Einkaufszentrum zusammengekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Demnach parkten die Autofahrer am Freitagabend im Halteverbot, ließen Motoren aufheulen und lieferten sich klei