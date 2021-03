Mehrere Streifenwagen der Polizei stehen aufgereiht nebeneinander.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Papenburg. Es wird Frühling - und die Autotuner sind wieder da. Die Szene will sich auch in der Corona-Pandemie treffen und mit ihren teils schrillen Fahrzeugen auftrumpfen. Die Polizei schreitet ein.

Die Autotuner-Szene hat die Polizei in Papenburg im Emsland in Atem gehalten. Am Freitag und Samstag lösten Beamte gleich mehrere Treffen auf. Zunächst kamen am Freitagabend bis zu 500 Fahrzeuge vor einem Einkaufszentrum zusammen. Am Samsta