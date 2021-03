Rosie (l) und Manfred Warnke schwimmen im Heidjers Wohl Hallenbad.

Philipp Schulze/dpa

Schneverdingen. Im Corona-Lockdown haben Hallenbäder eigentlich geschlossen. In der Lüneburger Heide hat ein Betreiber aber eine Lösung gefunden, wie Gäste dennoch baden können. Lohnt sich der Umstand?

Ungestört Bahnen schwimmen: Ausgerechnet in der Corona-Pandemie wird im Hallenbad in Schneverdingen im Heidekreis etwas möglich, was es sonst kaum gibt. Dauerkartenbesitzer haben dort das Hallenbad derzeit je eine Stunde ganz für sich, wie