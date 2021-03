Hannovers Niklas Hult und Aues Florian Krüger (l-r.) am Ball.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Aue. Hannover 96 hat auch im vierten Spiel in Serie einen Sieg verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak trennte sich am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (0:1) von Erzgebirge Aue und schaffte es nicht, an die Führungsgruppe der Liga heranzurücken.Philipp Ochs hatte die Niedersachsen in der 24. Mi