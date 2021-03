19-Jähriger kollabiert in Polizei-Gewahrsam: Ermittlungen

Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Delmenhorst. Ein 19 Jahre alter Mann soll in einer Gewahrsamszelle der Polizei Delmenhorst kollabiert sein.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Mann in ein Oldenburger Krankenhaus, sein Zustand sei kritisch. Die Polizei in Oldenburg untersuche die Umstände. Ersten Angaben zufolge gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus.Der Mann wa