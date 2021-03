Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover. Bei der Corona-Lage in Niedersachsen scheint es eine leichte Entspannung zu geben.

Am Samstag wurden 870 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Die Zahl liegt damit nicht ganz so hoch wie noch am Freitag (948 Fälle), und auch niedriger als am Samstag vor einer