Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas"

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremerhaven. Auf dem neugebauten Meyer-Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ haben sich zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Auf dem neugebauten Meyer-Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ haben sich zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Der Luxusliner liege deswegen vorerst in Bremerhaven fest, sagte ein Werftsprecher am Samstag. Nach Anordnung des ha