Europaweit gesuchter Dieb geht Zoll in Leer ins Netz

Zollwappen einer Zollbeamtin.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Leer (Ostfriesland). Ein in Griechenland zu einer Haftstrafe verurteilter Mann ist im Bahnhof Leer bei einer Zollkontrolle festgenommen worden.

Gegen den 45-Jährigen habe ein internationaler Haftbefehl vorgelegen, teilte am Freitag die Bundespolizei mit, an die die Zollbeamten den Fall übergeben hatten. Die griechische Justiz hatte europaweit nach dem Mann gesucht, weil er dort we