Spanien will mit VW zentraler Elektroauto-Standort werden

Spaniens König Felipe VI. spicht bei einem Besuch im Seat-Werk in Martorell.

David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa

Wolfsburg. Spanien will mit dem VW-Konzern und dessen Tochter Seat ein zentraler Standort für die Produktion von Elektroautos in Europa werden.

„Die Zukunft im Automobilbau hat einen Namen: Elektrizität“, sagte König Felipe VI. am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit Regierungschef Pedro Sánchez am Seat-Hauptsitz in Martorell bei Barcelona. Ein entscheidender Baustein sei der