Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Das Zweitliga-Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Jahn Regensburg wird am Mittwoch, 14. April, um 18.30 Uhr nachgeholt.

Das gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag bekannt. Eigentlich sollte die Partie an diesem Sonntag stattfinden. Wegen mehrerer positiver Coronafälle ist die komplette Regensburger Mannschaft jedoch vom zuständigen Gesundheitsamt in eine