Ein Löwe liegt in seinem Gehege im Zoo Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Nach mehr als vier Monaten Zwangsschließung in der Corona-Pandemie planen erste Freizeiteinrichtungen in Niedersachsen Teil-Öffnungen.

Der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf teilte am Freitag mit, am kommenden Montag wieder Besucher begrüßen zu wollen. Der Eintritt sei dann aber nur nach vorheriger Reservierung möglich. Für die Zeitfenster gebe es feste Konting