Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet.

Marcus Führer/dpa/Archivbild

Bardowick. Eine Schlägerei zwischen sechs Männern hat in einem Wohngebiet in Bardowick (Kreis Lüneburg) die Polizei auf den Plan gerufen.

Zwei 23-jährige Männer waren zuvor einem Auto, in dem vier Männer und eine Frau saßen, über längere Zeit gefolgt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. In dem Wohngebiet soll der Wagen dann angehalten haben. Die vier Männer sollen a