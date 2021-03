Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsen möchte bei der vielkritisierten Impfkampagne gegen das Coronavirus aufs Tempo drücken.

„Wir brauchen eine spürbare Steigerung, wir müssen schneller und besser werden“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. Wenn in den kommenden Wochen bis Ende März di