VW-Strategie soll Daten und Downloads in alle Autos bringen

Das VW-Logo.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Neben der Erweiterung der Elektro-Flotte wird das Geschäft mit Daten und dem Herunterladen zusätzlicher Funktionen in der Auto-Software ein zentraler Schwerpunkt bei Volkswagen.

In den kommenden Jahren soll so die Kommunikation mit den Kunden enger verzahnt und gleichzeitig eine neue Erlösquelle geschaffen werden. Die Kernmarke des größten europäischen Autokonzerns stellte dazu am Freitag die Strategie „Accelerate