So plant Niedersachsen die nächsten Impfschritte - Risikopatienten benötigen Attest

Polizisten werden bereits geimpft. Demnächst sollen weitere Menschen aus der zweiten Priorisierungsgruppe an der Reihe sein, darunter auch Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie die Beschäftigten in Grundschulen und Kindergärten.

Marijan Murat/dpa

Hannover. In den nächsten Tagen sollen die über 70-Jährigen Post vom Land erhalten. Für chronisch Kranke ist eine Impfung beim Hausarzt vorgesehen.

Bis Ostern will Niedersachsen alle über 80-Jährigen durchgeimpft haben. Und wie geht es dann weiter? Ein Überblick.Wer ist nach den über 80-Jährigen an der Reihe?Nach den über 80-Jährigen kommen die über 70-Jährigen in der Impfreihenfolge d