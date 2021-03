Jean (l) und Joana Hinz arbeiten in ihren Kleingarten.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Stäbelow. In der Corona-Krise hat das Interesse am Kleingarten stark zugenommen. Vor allem in den Städten ist die Nachfrage groß. Jetzt im Frühjahr entdecken besonders viele Menschen den Laubenpieper in sich - auch immer mehr jüngere.

Die Corona-Pandemie mit Lockdowns und eingeschränkten Reisemöglichkeiten treibt die Nachfrage nach Kleingärten auch in Niedersachsen an. „Das steigt überall rasant“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Gartenfreunde, Joachim Roeme