Bernd Althusmann, der Wirtschaftsminister in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Landesregierung hält an einer Perspektive für einen Tourismus über die Ostertage fest.

„Ich will noch nicht die Osterferien an der Küste, im Harz und in der Heide und allen anderen niedersächsischen Feriengebieten aufgeben“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag in Hannover. Von einem spontanen Resta