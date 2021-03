„Kündigungen vom Tisch“: Airbus in Krise ohne Entlassungen

Das Airbus-Logo hängt an einem Schild vor einer Fabrik.

Ben Birchall/PA Wire/dpa/Archivbild

Manching. In der Corona-Krise baut Airbus viel weniger Flugzeuge. In Deutschland drohten vor allem den Werken im Norden herbe Jobverluste. Doch nun zeigen mehrere Arbeitsmarkt-Instrumente positive Wirkung.

Beim Flugzeugbauer Airbus haben Leitung und Arbeitnehmer ein Anti-Krisen-Programm ohne Kündigungen in Deutschland vereinbart. Trotzdem gehen Arbeitsplätze verloren - im Norden beim Flugzeugwerk in Hamburg-Finkenwerder und an anderen Standor