Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Bremen. Ein am Dienstag vor dem Bremer Landgericht begonnener Prozess gegen fünf mutmaßliche Drogendealer muss neu eröffnet werden.

Die Kammer sah ein Befangenheitsgesuch der Staatsanwaltschaft gegen einen Schöffen als begründet an und setzte die Hauptverhandlung zunächst aus. Das Verfahren werde nun am 16. März neu eröffnet, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Der S