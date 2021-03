Zusammengeklappte Tische stehen vor einem Restaurant in der Innenstadt Hannovers.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Das Gastgewerbe in Niedersachsen hat sehr enttäuscht auf die Bund-Länder-Beschlüsse zu Öffnungsschritten im Corona-Lockdown reagiert.

„Das ist nichts, gemessen an dem, was an Erwartungen existierte und daran, dass alle am Ende sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Niedersachsen, Rainer Balke, am Donnerstag. „Das ist nichts,