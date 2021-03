„Landgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht“ ist am Haupteingang zum Landgericht Göttingen zu sehen.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Göttingen. Am Landgericht Göttingen hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienbrandstifter begonnen.

Der 24-Jährige soll in 16 Fällen vor allem Gartenlauben, Scheunen und Strohballen in Brand gesteckt haben, wie das Landgericht Göttingen mitteilte. Er soll für eine Brandserie in Einbeck im Kreis Northeim im vergangenen Sommer verantwortli